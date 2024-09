Rock in Rio 2024: saiba quais músicas Imagine Dragons tocará no festival

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A edição comemorativa dos 40 anos do Rock in Rio, começou na sexta-feira, 13, e vai até domingo, 22, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. Neste sábado, 14, a banda de Las Vegas, Imagine Dragons, fecha o festival com um show no palco Mundo. Confira a seguir o provável repertório do show.

Provável setlist de Imagine Dragons no Rock in Rio 2024

Fire in These Hills Thunder Bones Tiptoe Take Me to the Beach Whatever It Takes Bad Liar Nice to Meet You Wake Up Radioactive Demons Natural Walking the Wire Sharks Enemy Eyes Closed In Your Corner Don’t Forget Me Believer

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir: