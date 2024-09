Rock in Rio 2024: confira os preços para comer e beber no festival

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O Rock in Rio anunciou os preços de algumas comidas e bebidas que estarão à venda na edição de 2024 do festival, que ocorre entre os dias 13 e 22 de setembro no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. O cardápio inclui hambúrgueres, petiscos, macarrão instantâneo e uma variedade de bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Confira os valores, separados por restaurante:

Heineken

Chope Heineken: R$ 19 na primeira compra, R$ 12,5o com a reutilização do copo

Heineken 0.0 — R$ 16 na primeira compra, R$ 12 com a reutilização do copo

Bob’s

Unidades:

Hambúrguer Big Rock: R$ 33

Hambúrguer Cheddar Australiano: R$ 33

Franlitos (tirinhas de frango empanado): R$ 18

Milk Shake: R$ 23

Combos:

Big Rock + Franlitos + Chope: R$ 54

Big Rock + Franlitos + Refrigerante: R$ 49

Cheddar australiano + Franlitos + Chope: R$ 54

Cheddar australiano + Franlitos + Refrigerante: R$ 49

Big Rock + Chope: R$ 47

Big Rock + Refrigerante: R$ 43

Cheddar australiano + Refrigerante: R$ 43

Franlitos + Chope: R$ 34

Franlitos + Refrigerante: R$ 30

Cheddar australiano + Chope: R$ 47

Coca-Cola

Coca-Cola original: R$ 14 na primeira compra, R$ 10 com a reutilização do copo

Coca-Cola sem açúcar: R$ 14 na primeira compra, R$ 10 com a reutilização do copo

Sprite original: R$ 14 na primeira compra, R$ 10 com a reutilização do copo

Água Crystal (copo): R$ 6

Chá Matte Leão natural: R$ 9

Schweppes Mixed

Schweppes Mixed: R$ 21 na primeira compra, R$ 17 com a reutilização do copo

Red Bull

Red Bull: R$ 17 na primeira compra, R$ 13 com a reutilização do copo

Cinemark

Balde com pipoca – R$ 60

Cup Noodles

Cup Noodles (diversos sabores): R$ 10

U.F.O. (diversos sabores): R$ 12

Artesano

Sanduíche Jamones: R$ 20

Sanduíche Pulled Pork Chilli Pepper’s: R$ 20

Sanduíche Turkey Floyd: R$ 20

Sanduíche Tofu Fighters: R$ 15

Combo Triple Rock: R$ 15

Incrível!

Kibe Rock (porção com 5 unidades de kibe 100% vegetal): R$ 25

Coxipop (porção com 5 coxinhas feitas com frango 100% vegetal): R$ 26

Funk Frango (porção de 7 empanados de frango 100% vegetal): R$ 24

Jazzdog (hot dog com salsicha 100% vegetal): R$ 25

Reggaedog (hot dog com salsicha 100% vegetal): R$ 28

Dognejo (hot dog com salsicha 100% vegetal): R$ 28

