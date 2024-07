Os cinco melhores álbuns nacionais lançados em 2024 – até agora

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

De Amaro Freitas a Samuel Rosa, do jazz ao rock, o primeiro semestre de 2024 conta com excelentes lançamentos musicais. A lista conta ainda com o bruxo Hermeto Pascoal, a dupla paulista Ná Ozzetti e Luiz Tatit e a união do jazz de Sergio Krakowski Trio com Jards Macalé. Confira a seguir:

Y’Y, de Amaro Freitas

Neste quarto álbum, o pianista recifense se firma como uma referência brasileira no instrumento, inclusive no exterior. Se nos últimos trabalhos a inspiração veio da África e do Recife, desta vez ele mira a Amazônia, inspirando-se nos sons da natureza.

Pra você, Ilza, de Hermeto Pascoal

Aos 88 anos, Hermeto Pascoal continua criativo como nunca. Neste novo trabalho, o músico homenageia Ilza da Silva, sua esposa, com quem viveu 46 anos e teve seis filhos, morta há 24 anos. Pascoal escolheu 13 músicas de um total de 198 canções dedicadas a elas, escritas em 1999 e 2000.

Rosa, de Samuel Rosa

Em seu primeiro trabalho solo fora do Skank, o cantor Samuel Rosa compôs um álbum que mantém o DNA de sua antiga banda, mas com letras sobre amores e desamores da vida. “Me inspirei, claro, por coisas que vivi”, diz Samuel Rosa a VEJA.

De Lua, de Ná Ozzetti e Luiz Tatit

Parceiros desde anos 1970, quando fizeram parte do Grupo Rumo, os dois músicos, ícones da cena vanguardista paulistana dos anos 1980, Ná Ozetti e Luiz Tatit escreveram três músicas inéditas para este trabalho, que conta com dez canções lançadas entre 2000 e 2022.

Mascarada: Zé Kéti, de Sergio Krakowski Trio e Jards Macalé

Com uma capa que traz uma pintura de Iberê Camargo (1914-1994), o álbum de Sérgio Krakowski Trio, em parceria com Jards Macalé, faz uma excelente mistura de jazz com samba em que reinterpretam canções do sambista carioca Zé Kéti.

