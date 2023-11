Os bastidores do encontro de Taylor com a família de fã morta no show

Em silêncio no palco, Taylor Swift, nos bastidores, manteve contato com a família da estudante Ana Clara Benevides Machado, 23 anos, que morreu no primeiro show da cantora no Rio de Janeiro, no dia 17 de novembro. Neste domingo, 26, durante a última apresentação da cantora no Brasil, em São Paulo, o pai, duas primas e dois amigos de Ana, entre eles Daniele, que estava com a jovem no dia da tragédia, assistiram ao show de um lounge VIP e conheceram Taylor pessoalmente.

Segundo comunicado enviado à rede Globo, a equipe de Taylor entrou em contato com a família após a morte da jovem. Em luto, os pais de Ana constituíram um advogado para conversar tanto com o time da cantora quanto com a T4F, produtora responsável pelo evento. “As reuniões ocorreram durante a semana, houve o convite para assistir ao show de domingo em São Paulo e a equipe de Taylor sinalizou a intenção da cantora em ajudar a família. Por toda a atenção, [eles] agradecem o respeito, carinho e solidariedade manifestada.”

O grupo trajava camisetas com a foto da jovem que estudava psicologia na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), em Mato Grosso. Adriana, mãe de Ana, não foi ao show, mas recebeu um recado escrito à mão e em português por Taylor.

Taylor Swift escreveu uma mensagem de carinho para Adriana Benevides, mãe de Ana Clara. 🤍 "Eu te amo, Adriana." pic.twitter.com/lpoa7uiGap — Update Swift Brasil (@updateswiftbr) November 27, 2023