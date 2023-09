O suspense sobre o próximo álbum de inéditas dos Rolling Stones

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Os Rolling Stones revelaram que irão lançar um novo álbum em breve, mas os detalhes do disco só serão revelados nesta quarta-feira, 6. O trabalho, que se chamará Hackney Diamonds, será o primeiro de estúdio com material original desde 2005, quando lançaram A Bigger Bang, e o primeiro desde a morte do baterista Charlie Watts, em 2021. O último álbum de estúdio é de 2016, Blue & Lonesome, mas era composto apenas de covers de blues. O anúncio do novo disco foi feito de forma cifrada no jornal local britânico Hackney Gazette.

Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Woods serão entrevistados sobre esse novo material em Hackney, a leste de Londres, pelo apresentador americano Jimmy Fallon. O novo disco terá a participação de Paul McCartney, que tocará baixo em uma faixa. O baterista Steve Jordan, contratado para o lugar de Watts, também participou das gravações.

O anúncio no jornal de Hackney incluiu um número de telefone com uma mensagem automática: “Bem-vindo à Hackney Diamonds, especialista em conserto de vidros. Não fique com raiva, conserte isso. Inauguração no início de setembro, Rua Mare, E8. Registre-se para uma ligação em hackneydiamonds.com. Venha, então”. Hackney Diamonds é uma gíria antiga para vidro quebrado e refere-se especificamente ao vidro quebrado que ocorre quando janelas são quebradas durante um assalto.

