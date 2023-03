O recado de Selena Gomez sobre suposta rixa com Hailey Bieber

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Após um mês tumultuoso de brigas entre fãs e especulação pública acerca da relação entre Selena Gomez e Hailey Bieber, atual esposa de Justin Bieber, a estrela do pop americano se pronunciou sobre o tema nos stories do Instagram. E fez uma aparente tentativa de selar a paz: “Hailey Bieber entrou em contato comigo e me informou que têm recebido ameaças de morte e negatividade odiosa. Isso não é o que apoio, ninguém deveria ter que sofrer com o ódio ou bullying”, postou Selena.

A cantora já havia abordado a rivalidade midiática em um comentário de TikTok em fevereiro, quando Hailey teria se juntado a Kylie Jenner para caçoar das sobrancelhas da intérprete de Lose You To Love Me. A magnata do clã Kardashian concorre com Selena tanto pelo posto de mulher mais seguida do Instagram — que perdeu recentemente — quanto no mercado de maquiagens, no qual ambas comandam marcas poderosas (e rivais). À época, Jenner negou as alegações, caracterizando a ideia como “boba”. Ao que Selena concordou: “Isso é tudo desnecessário.”

Alguns dias depois, no entanto, o furor foi reaceso nos comentários de um post no TikTok, que mostrava Hailey em expressão de nojo ao ouvir o nome de Taylor Swift. Selena fez um comentário em defesa de Taylor: “Sinto muito, minha melhor amiga é e continua sendo uma das melhores do jogo”, escreveu. Diante da atenção alcançada pelo caso, Selena logo declarou que tiraria um tempo das mídias sociais. Mas seguiu ativa no Instagram e voltou a publicar no TikTok no dia 5 de março. Não fez mais nenhuma declaração acerca do imbróglio, contudo — enquanto mais supostos indícios da rivalidade mobilizavam os fãs de ambas.

Boa parte da comoção está relacionada, claro, ao ex-namorado da cantora e atriz. Selena e Justin mantiveram um relacionamento ioiô entre 2011 e 2014, e foram vistos juntos pela última vez em 2017. No ano seguinte, Justin se casou com Hailey, e desde então fãs ajudam a atiçar um climão de rixa entre as duas mulheres. Em outubro do ano passado, as duas se encontraram em um evento e posaram juntas para fotos, fazendo a linha melhores amigas.

Ao quebrar seu silêncio na manhã desta sexta-feira, 24, Selena finalizou sua declaração com um chamado à gentileza: “Sempre advoguei pela bondade e realmente quero que tudo isso pare.”