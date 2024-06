O que se sabe sobre o estado de saúde de Preta Gil após internação

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Na última sexta-feira, 7, Preta Gil foi internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, para tratar de uma infecção urinária causada por um cálculo renal, segundo o boletim médico divulgado pela clínica. Em uma publicação recente nas redes sociais, Flora Gil aparece segurando as mãos da enteada no hospital. “Preta Gil é forte e já está muito bem! logo ela tá de volta com força total”, escreveu a esposa de Gilberto Gil na legenda.

Devido ao problema de saúde, Preta cancelou todas as apresentações que faria neste final de semana: no sábado, ela seria uma das atrações do Presença Festival, no Rio, e, no domingo, estava escalada para o Salve o Sul, que aconteceu esse final de semana no Allianz Parque, em São Paulo. No Instagram, Preta postou um vídeo assistindo à apresentação da gaúcha Luísa Sonza no evento. “Juntos somos mais fortes. Parabéns, Lulu, por liderar esse projeto lindo. Muito orgulho de você e de todos os amigos envolvidos. To com muita pena de não poder estar aí”, escreveu a cantora de 49 anos.

Tratamento contra o câncer

Diagnosticada com um câncer no intestino no início de 2023, Preta celebrou, em dezembro do ano passado, o fim da maratona de tratamentos contra a doença. O anúncio foi feito após uma cirurgia bem-sucedida, e uma série de sessões de quimioterapia e radioterapia. Na ocasião, a cantora informou ainda que passaria os próximos cinco anos em acompanhamento médico — procedimento padrão para pacientes oncológicos. Recuperada, ela voltou de vez às apresentações no último Carnaval, quando fez uma grande celebração à frente do Bloco da Preta, no Rio.

