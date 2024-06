‘O Mito do Mito’: livro escrito por Rita Lee será lançado postumamente

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A editora Globo anunciou nesta quinta-feira, 13, que lançará em 29 de julho o livro de ficção O Mito do Mito, escrito por Rita Lee, que será publicado postumamente.

A obra começou a ser escrita em 2005, mas foi engavetada. Em 2019, Rita finalizou o livro e decidiu que só lançaria após sua morte. O enredo mistura ficção com toques de realidade, ambientado em um consultório num casarão antigo no centro de São Paulo. Entre os personagens estão um doutor que só atende após o pôr do sol e uma cantora em busca de respostas para uma pergunta que a persegue. A única regra é que ela só pode entrar no casarão sozinha.

“Não quero ninguém me perguntando de meras coincidências com fatos ou pessoas reais. Escritora‐mistério”, disse Rita sobre o livro. Roberto de Carvalho contou no Instagram que sempre incentivou a cantora a escrever ficção e que, de certa forma, as músicas da cantora já eram assim. Porém, sempre começavam com um fato real que ela dava umas pitadas de “purpurina”.

Após a morte da cantora, e maio do ano passado, suas duas autobiografias entraram imediatamente na lista dos livros mais vendidos. A cantora também é autora de outras obras, como os livros infantis do personagem Dr. Alex.

No último ano, diversos projetos sobre a cantora foram lançados. Está em cartaz o musical Rita Lee – Uma Autobiografia, com Mel Lisboa no papel título, cuja turnê foi prorrogada até 15 de setembro. No início do mês, Roberto de Carvalho divulgou também a canção e o clipe inédito da música, Voando, uma versão em português feita por Rita do clássico italiano Volare.

