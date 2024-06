Música e clipe inédito de Rita Lee e Roberto de Carvalho são revelados

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Pouco mais de um ano depois da morte de Rita Lee, em maio do ano passado, Roberto de Carvalho, seu parceiro de vida e de música, lançou uma música e um clipe inédito para celebrar o Dia dos Namorados. A música, Voando, é uma versão em português feita por Rita, em ritmo de bossa nova, da italiana Volare (Nel Blu Dipinto Di Blu), de Domenico Modugno.

O clipe conta com cenas do sítio onde o casal passou os últimos anos de vida de Rita, no interior de São Paulo, no meio da natureza e dos animais. As cenas mostram a cantora cantando a beira da piscina (e pulando na água), alimentando os miquinhos do lugar e dançando sozinha no quintal. Roberto surge tocando violão na sala da casa.

O vídeo conta com cenas inéditas de Rita Lee, além de imagens de arquivo da carreira da artista.O vídeo foi lançado no Fantástico, da Globo, e na entrevista, Roberto revelou que há ainda mais canções inéditas para serem divulgadas.

