O drama de Céline Dion com doença que a fez perder controle dos músculos

Em uma reveladora entrevista ao portal canadense 7 Jours, a irmã da cantora Céline Dion, Claudette, contou que a artista perdeu o controle sobre seus músculos devido ao avanço da síndrome da pessoa rígida.

Claudette disse que os espamos que Céline sofre pioraram, mas que ela está se tratando e ainda tem esperanças de voltar ao palco no futuro. “Ela não tem controle sobre os músculos”, disse ao jornal. “O que me parte o coração é que ela sempre foi disciplinada. Ela sempre trabalhou duro”, disse.

Céline revelou em 2022 que sofria da síndrome, uma doença autoimune rara que afeta o sistema nervoso e provoca espasmos e rigidez pelo corpo. Devido a isso, a turnê que a cantora havia planejado para maio deste ano foi cancelada.

