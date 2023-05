O curioso grito de prazer provocado por Tchaikovsky em concerto nos EUA

A descrição feita no site da Filarmônica de Los Angeles sobre o segundo movimento da Sinfonia N. 5 de Tchaikovsky não poderia ser mais precisa: “O delicioso tema principal foi adaptado para uma popular canção de amor. A orquestração habilidosa de Tchaikovsky, no entanto, eleva o clima do sentimentalismo ao alto romantismo. A melodia principal do movimento é apresentada em um solo memorável da trompa, seguido por outros atraentes solos de sopro”. Segundo uma reportagem publicada pelo jornal Los Angeles Times, foi justamente durante a execução desse movimento que um “grito/gemido” foi ouvido na plateia no última sexta-feira, 28.

Relatos das pessoas que assistiram a apresentação no Walt Disney Concert Hall (a belíssima casa de concertos da cidade, com fachada de placas de aços insinuantes, criada pelo arquiteto canadense Frank Gehry) afirmam terem ouvido uma mulher gemendo durante a execução da sinfonia, até chegar ao clímax. “Todo mundo meio que se virou para ver o que estava acontecendo”, disse Molly Grant, que estava na plateia, ao Los Angeles Times.

Já o compositor e produtor musical Magnus Fiennes descreveu no Twitter que o som era semelhante a um “orgasmo alto e de corpo inteiro”. Já a jornalista Jocely Silver escreveu também no Twitter que os “amigos que foram à Filarmônica de Los Angeles estão relatando que no meio da apresentação uma senhora teve um orgasmo gritante, a ponto de toda a orquestra parar de tocar. Algumas pessoas realmente sabem como viver”. Segundo vários outros relatos, o som era “uma expressão de pura alegria física” e que o momento, embora incomum, foi “maravilhoso e revigorante”. A reportagem, no entanto, apurou que mesmo durante toda a comoção, os músicos não pararam de tocar.

Outra testemunha afirmou que, na realidade, não se tratou de um gemido e sim alguma manifestação de dor. “Todos ficamos preocupados em chamar a emergência médica”, disse Rodrigo Ruiz.

Multiple people who attended the the L.A. Philharmonic concert reported hearing a woman letting out a ‘loud full body orgasm’ during Tchaikovsky’s fifth symphonyhttps://t.co/7fuI861ypA pic.twitter.com/lhlJCmyVmY — philip lewis (@Phil_Lewis_) May 1, 2023

friends who went to the LA philharmonic last night are reporting that in the middle of the show some lady had a SCREAMING orgasm, to the point where the whole orchestra stopped playing. some people really know how to live… — Jocelyn Silver (@silverjocelyn) April 29, 2023

I checked with someone who works at the LA Phil and they confirmed: 1) this happened

2) the orchestra did not stop playing

3) it was during Tchaikovsky's 5th https://t.co/GWkglU1AMb — 🎹 sharon su 🎹 (@doodlyroses) April 30, 2023

I was there. This is not what happened. The poor woman had a breakdown of some sort. Speaking to Elim after the concert (we are friends since out time together at U of M) and we were all worried it was a medical emergency. Please have more respect. — Rodrigo Ruiz (@rodrigoruiz1988) May 1, 2023