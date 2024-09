Morrissey diz estar sem sustento após Johnny Marr comprar marca The Smiths

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O cantor Morrissey adicionou mais um capítulo a briga com o ex-colega de banda, o guitarrista Johnny Marr. Em um texto postado em seu site oficial, ele afirmou que Marr adquiriu 100% dos direitos da marca The Smiths, feito de maneira unilateral, e que agora ele não pode mais usar o nome da banda sem consentimento.

“J Marr solicitou com sucesso 100% dos direitos de marca registrada/propriedade intelectual do nome The Smiths. Seu pedido foi aceito (…) Esta ação foi feita sem nenhuma consulta a Morrissey e sem permitir a Morrissey a oportunidade padrão de ‘objeção’”, diz o texto.

Morrissey contou que, entre muitas coisas, isso significa que ele não pode mais usar o nome da banda e lhe nega um “considerável sustento financeiro”. Os dois músicos foram colegas de banda por seis anos e lançaram quatro discos juntos: The Smiths (1984), Meat Is Murder (1985), The Queen Is Dead (1986) e Strangeways, Here We Come (1987).

Os dois têm se estranhado publicamente nos últimos meses. Morrissey afirmou que havia recebido uma proposta milionária para um retorno do Smiths e que aceitaria se reunir com o ex-colega. Marr, no entanto, se negou afirmando ter divergências políticas irreconciliáveis com Morrissey.

