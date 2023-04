Morre o músico Ivan Conti, o Mamão do trio Azymuth

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O baterista Ivan Conti, do trio Azymuth, morreu na terça-feira, 17, aos 76 anos. A informação foi compartilhada pela família através das redes sociais do músico, conhecido carinhosamente como Mamão. “Depois de 50 anos juntos, o amor da minha vida se foi para os braços do Pai!”, escreveu a esposa de Conti. A causa da morte não foi divulgada.

Nascido no Rio de Janeiro, em 16 de agosto de 1946, Ivan Miguel Conti Maranhão ingressou na música através da Bossa Nova, no grupo Os Dissonantes. Na década de 1960, ganhou projeção com a banda de rock The Youngsters, mas foi como baterista do trio instrumental Azymuth que a carreira se consolidou, ganhando projeção internacional.

Orginalmente formado por Conti, José Roberto Bertrami e Alex Malheiros, o trio tocava com Fernando Moraes desde 2012, quando Bertrami faleceu. Os integrantes descreviam o estilo como um “samba doido”, que misturava influências do jazz, funk e samba. Entre os principais sucessos estão músicas como Linha do Horizonte, Melô da Cuíca e Jazz Carnival.

Ao longo da carreira, Mamão ficou marcado também pelas colaborações com nomes de sucesso da música popular brasileira. Ele já gravou com Roberto Carlos, Jorge Ben, Paulinho da Viola, Vinicius de Moraes, Chico Buarque, Gal Costa, Maria Bethânia, Raul Seixas, entre outros.