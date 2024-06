Morre o cantor Chrystian, que fez dupla sertaneja com Ralf, aos 67 anos

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O cantor sertanejo Chrystian, nome artístico de José Pereira da Silva Neteo, que fazia dupla com o irmão Ralf, morreu na noite desta quarta-feira, 19, em São Paulo. Ele estava internado em um hospital de São Paulo para tratar de uma condição grave de saúde. A causa da morte não foi divulgada, mas em fevereiro deste ano, ele foi internado com rim policístico e chegou a se preparar para um transplante, com o órgão doado pela esposa, Key Vieira. A cirurgia foi adiada para o final do ano. O velório será a partir das 11h desta quinta-feira, em São Caetano do Sul. O cantor tinha um show marcado neste sábado, 22, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo.

Em nota oficial, a família do cantor lamentou a morte. “Chrystian dedicou 60 anos de sua vida à música sertaneja, construindo uma carreira brilhante e marcada por inúmeros sucessos. Sua voz inconfundível e sua paixão pela música trouxeram alegria e emoção aos fãs em todo o Brasil”, diz um trecho do texto.

Nascido em 3 de novembro de 1956, em Goiânia, Goiás, ele começou a cantar com seis anos em serestas da cidade. Seu talento o levou a gravar, ainda na infância, um disco em São Paulo. A família, então, se muda para São Paulo, para tentar a carreira. Todos os dias, pai e filho caminhavam do bairro da Vila Gustavo até a TV Bandeirantes para tentar a sorte na emissora, no programa de Vicente Leporace.

Já adulto, em 1973, ele lança a música Don’t Say Goodbye, que ganhou imenso sucesso ao ser incluída na trilha sonora da novela Cavalo de Aço, com Tarcísio Meira e Gloria Menezes. Na época, no entanto, ele era obrigado pela gravadora a cantar em inglês e a capa do disco não trazia a sua foto e, sim, a de um modelo, para que ninguém soubesse que se tratava de um cantor brasileiro.

A partir de 1980, após formar dupla com o irmão Ralf, ele faz uma guinada para a música sertaneja, regravando grandes sucessos do gênero, como Amargurado, de Tião Carreiro. O sucesso nacional veio no quarto disco, com a música Chora Peito. Em outra novela, Pacto de Sangue, a dupla foi a primeira a lançar uma música sertaneja como trilha sonora, Saudade.

Os irmãos se separaram no início dos anos 2000, mas apresentavam-se juntos vez ou outra, lançando, inclusive, dois álbuns comemorativos. Desde 2021, Chrystian se apresentava solo, na turnê Romance.

Nota de pesar da família:

“Com imenso pesar, a família e a equipe de Chrystian, comunicam o falecimento do nosso querido esposo, pai e artista, ocorrido no Hospital Samaritano, em São Paulo.

Chrystian dedicou 60 anos de sua vida à música sertaneja, construindo uma carreira brilhante e marcada por inúmeros sucessos.

Sua voz inconfundível e sua paixão pela música trouxeram alegria e emoção aos fãs em todo o Brasil.

Ao longo de sua trajetória, Chrystian esteve sempre na estrada, compartilhando seu talento e carisma em incontáveis shows, onde conquistou e encantou gerações de admiradores.

Neste momento de profunda dor, encontramos consolo nas memórias dos momentos felizes e nas canções que ele nos deixou.

Agradecemos de coração todo o apoio, carinho e respeito que recebemos dos fãs, amigos e colegas de profissão.

Chrystian viverá para sempre em nossos corações e através de sua música, que continuará a inspirar e emocionar a todos.

Com amor e saudades

Esposa e Filhos.”

