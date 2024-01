Morre Melanie Safka, aos 76 anos, símbolo de Woodstock

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora americana Melanie Safka, símbolo da geração de músicos de Woodstock, morreu nesta terça-feira, 23, aos 76 anos. A causa da morte não foi divulgada. A cantora ganhou notoriedade ao se apresentar no mítico festival, em 1969, de surpresa. Antes, a artista costumava apenas tocar em barzinhos na cena folk rock de Nova York, e enfrentou uma plateia de milhares de pessoas.

Nascida em 1947, ela tinha 22 anos quando tocou em Woodstock e foi uma das três únicas mulheres a se apresentar sozinha no palco. O show em Woodstock a projetou para o mundo e a levou a compor a música Lay Down (Candles in The Rain), sobre o momento em que milhares de pessoas acenderam velas na plateia durante uma chuva no lugar.

Seu maior sucesso, no entanto, foi a canção Brand New Key, uma música simples, mas que acabou sendo banida de algumas rádios que viam na letra uma conotação sexual, fato negado pela artista. Melanie também foi uma das primeiras mulheres a fundar seu próprio selo musical, logo após deixar a gravadora Buddah, em 1971.

Para os próximos anos, ela planejava relançar seus álbuns clássicos. Pouco antes de morrer, havia regravado canções de Morrissey e Nine Inch Nails, que entrariam em um novo álbum de estúdio.

