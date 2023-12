Morre ex-baixista dos Ratos de Porão, banda pioneira do punk nacional

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Jarbas Alves, conhecido popularmente como Jabá e ex-baixista da banda Ratos de Porão, morreu aos 60 anos nesta terça-feira, 26. A informação foi confirmada pelo perfil oficial do grupo em uma publicação feita no Instagram. “Descanse em paz, amigo Jarbas”, diz a legenda do post. O músico enfrentava problemas no fígado e nos rins. Um dos pioneiros do punk rock no Brasil, o grupo musical foi formado em 1981 com Jabá, Betinho (Roberto Massetti) na bateria e Jão (João Carlos Molina Esteves) nos vocais. Jarbas ficou na banda até 1992.

No Instagram, Jão, do Ratos de Porão, lamentou a perda do amigo. “Meu irmão da vida inteira se foi, meu querido Jarbas nos deixou, descanse em paz irmão”, publicou o guitarrista. Após a saída de Jabá do grupo, Walter Bart assumiu o baixo entre 1993 e 1994, seguido por Pica-Pau entre 1994 e 1997, Fralda, de 1998 a 2003, quando o instrumento foi parar nas mãos de Juninho, o baixista atual.

Em 1983, Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, entrou na banda para tocar guitarra. Após o lançamento do álbum SUB, Betinho deixou o grupo, e Jão assumiu a bateria. Com isso, João Gordo chegou ao Ratos de Porão como vocalista. Depois de lançar outros álbuns, o grupo se desfez por um breve período até retomar a formação original em 1985, com Jão, Jabá e Betinho. Atualmente a banda é formada por João Gordo, Jão, Boka (Maurício Alves Fernandez) e Juninho. No aniversário de Jão, em junho deste ano, Jabá subiu ao palco para tocar com seus amigos de banda pela última vez.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial