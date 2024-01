Morre cantor sertanejo João Carreiro, aos 41 anos, após cirurgia cardíaca

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Morreu aos 41 anos o cantor mato-grossense João Carreiro, que fazia dupla com Capataz. O artista não resistiu às complicações de uma cirurgia no coração. O artista precisou se submeter a uma cirurgia cardíaca para a colocação de uma válvula. O procedimento correu normalmente na quarta-feira, 3, porém no pós-cirúrgico, ele piorou. A esposa do cantor confirmou a morte no Instagram na madrugada desta quinta-feira, 4. O velório será realizado na Câmara Municipal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e o corpo será enterrado em Cuiabá, cidade natal do artista, no Mato Grosso.

Nascido em 24 de novembro de 1982, João Sérgio Batista Corrêa Filho, o João Carreiro, cujo nome artístico é uma homenagem a Tião Carreiro (1934-1993), começou a carreira nos barzinhos de Cuiabá, sempre ao lado do amigo Hilton Cesar Serafim da Silva, de 45 anos, o Capataz.

As músicas da dupla seguiam uma vertente conhecida como sertanejo bruto, que falavam sobre traições, bebedeiras e exaltavam o estilo rústico e bruto dos homens do interior, sempre interpretadas com uma voz grave e potente. Dessa mesma vertente também fazem parte as duplas Jads & Jadson e Fiduma & Jeca. Apesar dos temas musicais serem mais modernos, a ideia da dupla era resgatar a moda de viola e o sertanejo raiz para os palcos.

Dentre as canções mais conhecidas estão Faculdade da Pinga, Descartável, Eu Só Sei Te Amar, Campo Grande/Cuiabá e Ói Nóis Traveis. A faixa Bruto Rústico e Sistemático fez parte da trilha sonora da novela Paraíso (2009), da Globo. Em 2013, a dupla se separou devido a problemas de saúde mental de João Carreiro. Ele revelou enfrentar sintomas de Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC). João voltou a cantar dois anos depois em carreira solo e posteriormente a dupla foi refeita. A última apresentação de João Carreiro & Capataz ocorreu em 31 de dezembro, em Pedra Preta (MT).

