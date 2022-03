Miley Cyrus desabafa e conta que cogitou cancelar show no Lollapalooza

Na tarde deste sábado, 26, Miley Cyrus fez um longo desabafo em seu Twitter sobre as dificuldades que tem enfrentado nos últimos dias — e contou que pensou em não se apresentar no Lollapalooza. “Minha mente queria correr, mas meu coração e minha alma nunca deixariam o Brasil sem lhe dar o melhor show possível”, disse a cantora, uma das atrações mais esperadas da noite no Palco Budweiser.

Nos últimos dias, Cyrus passou por muitos problemas físicos e emocionais. Além de ter tido bronquite e seu avião ter sido atingido por um raio na quarta-feira, 23, enquanto seguia para um show de sua turnê no Paraguai, a cantora também sentiu a perda do amigo Taylor Hawkins, integrante do Foo Fighters, que morreu nesta sexta-feira, 25. Ela disse que dedicará sua apresentação no Lollapalooza em homenagem ao baterista.

Brazil …. I’ve had a really emotionally and physically stressful last few days. After having altitude sickness, my plane was struck by lightening & the first person I spoke to after the flight has now passed away… when I got to where I was going I had bronchitis!

— Miley Cyrus (@MileyCyrus) March 26, 2022