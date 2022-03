Polícia diz ter achado alucinógenos no quarto do baterista do Foo Fighters

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira desse blog, para o bem ou para o mal

Um relatório confidencial feito pelas autoridades colombianas, obtido pelo jornal El Tiempo, da Colômbia, afirma que foram encontradas substâncias alucinógenas no quarto de hotel do baterista Taylor Hawkins, encontrado morto nesta sexta-feira, 25.

Segundo a reportagem, uma empresa privada já iniciou os trâmites legais para repatriar o corpo do baterista e um dos pré-requisitos é a definição da causa da morte, que ainda não foi divulgada oficialmente. De acordo com o documento obtido pelo jornal, havia alucinógenos no quarto e o corpo não exibia nenhum sinal de violência.

Sobre a investigação, um relatório preliminar da polícia indicou que a causa da morte ainda não foi apurada, porém “ela poderia estar associada ao consumo de entorpecentes”. Em diversas entrevistas, Hawkins falava abertamente sobre o vício em heroína e também sobre uma overdose que sofreu em Londres, na Inglaterra. Ele dizia que depois da overdose, sua vida havia mudado e ele tinha passado a ter hábitos mais saudáveis.