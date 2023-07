Mick Jagger 80, anos: relembre o bizarro filme feito no Brasil em 1985

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Nesta quarta-feira, 26, Sir Mick Jagger, líder dos Rolling Stones e um dos maiores roqueiros de todos os tempos, chega aos 80 anos. Se por um lado a maioria das pessoas conhece Jagger por seu rebolado e por clássicos como Sympathy For The Devil e (I Can’t Get No) Satisfaction, o que poucos sabem é que, quando ele tinha 42 anos, ele gravou um filme no Brasil.

À época, os Rolling Stones estavam em crise e Jagger decidiu lançar seu primeiro álbum solo, She’s The Boss. A divulgação do trabalho seria feita por meio de um filme, intitulado Running Out of Luck onde estariam incluídos os clipes do novo álbum. Dirigido por Julien Temple, que anos antes havia feito uma série de vídeos para os Sex Pistols, o filme foi rodado no Rio de Janeiro e tem no elenco astros como Dennis Hopper, Rae Daw Chong e sua então esposa Jerry Hall. O filme conta ainda com um vasto elenco brasileiro, com Norma Bengell, Carlos Kroeber, Paulo Cesar Pereio, Grande Otelo, Thelma Reston, Toni Tornado e Sandro Solviatti.

No bizarro enredo, Jagger é um roqueiro que vem ao Brasil fazer uma filmagem. Após brigar com a namorada, ele é sequestrado por travestis na Lapa e se torna um escravo numa plantação de bananas em Paraty. Por lá, a proprietária o obriga a fazer sexo com ela. O filme foi um fracasso e não chegou a ser exibido nos cinemas, sendo lançado apenas em home video.

Segundo o livro Sexo, Drogas e Rolling Stones – Histórias da Banda que se Recusa a Morrer, de 2008 (ed. Agir), dos jornalistas brasileiros José Emilio Rondeau e Nelio Rodrigues, Jagger bolou o roteiro com Julien Temple, que já havia dirigido os clipes de Too Much Blood e She Was Hot para os Stones. A ideia de ambientar a história no Brasil não existia no roteiro original, mas acabou sendo adaptado para cá após uma sugestão do próprio Temple, que visitara o Brasil em 1979. A ideia inicial era filmar em Trancoso, na Bahia, mas como se tratava de um filme de baixo orçamento, acabou sendo transferido para Paraty. Entre uma filmagem e outra, Mick Jagger teve tempo, inclusive, para assisitr um Fla X Flu no Maracanã, mas saiu do estádio antes do fim do jogo.

Um trecho do filme está disponível no YouTube. Assista a seguir:

Continua após a publicidade

Siga