Lollapalooza: o imprevisto que divertiu o público no show de Gilberto Gil

Milhares de pessoas de reuniram no final da tarde desse domingo, 24, para assistir ao aguardado show de Gilberto Gil no Lollapalooza. Com uma plateia diversa, com gente de todas as idades, Gil fez um show recheado de hits e emocionou o público ao professar a fé e o amor na apresentação do festival. Entre uma emoção e outra, se mostrou descontraído e protagonizou um momento divertido no palco: por um breve momento, interrompeu a cantoria e pediu licença para apertar os cintos. “Vou ali ajeitar meu cinturão pra não deixar a calça cair aqui. Vou ali e já volto”, brincou o baiano, arrancando boas risadas da plateia.

O show de Gil começou às 17h45 no palco secundário do festival, o Samsung Galaxy. De bom humor, ele brincou que achava que apareciam apenas “uns cinco meninos” para vê-lo cantar, e se animou ao perceber que público compareceu em peso. No meio da apresentação, diante de gritos de “Gil, eu te amo”, disse que o sentimento era recíproco, e professou o poder do amor para quem assistia. “O amor está acima de todas as questões humanas. É a substância redentora”, declarou ele antes de cantar Não Chore mais (No Woman, No Cry). Durante a canção, aliás, Preta Gil, que tratou recentemente um câncer, apareceu no telão e foi ovacionada pelo público.

À vontade no palco, Gil ainda brincou com o lamaceiro deixado pela chuva que caiu insistentemente sexta e sábado, e disse que o perrengue faz parte da experiência, citando as vezes em que passou por isso também no exterior, em eventos como o Woodstock e Ilha de Wight. Entre uma conversa e outra, sucessos que marcaram não apenas sua carreira, mas a história da música brasileira, como Andar Com Fé e Tempo Rei foram entoados em coro com a plateia, em uma apresentação que nasceu para ser lembrada.