Juntos e Shallow Now: Lady Gaga canta com U2 em Vegas após show com Stones

Atualizado em 26 out 2023, 11h21 - Publicado em 26 out 2023, 11h19

Depois de fazer uma participação especial no show de lançamento do novo disco dos Rolling Stones, Hackney Diamonds, em Nova York, agora foi a vez de Lady Gaga cantar com os irlandeses do U2 em Las Vegas na quarta-feira, 25. A banda está em turnê residente no Sphere, uma gigante esfera tecnológica construída na cidade.

Bono apresentou Gaga como “a mulher mais audaciosa em qualquer sala que esteja”. A artista interpretou a canção Shallow, tema do filme Nasce Uma Estrela, e vencedora do Oscar de melhor canção original em 2019. Na sequência, ela também interpretou All I Want is You e I Still Haven’t Found What I’m Looking For, ambas clássicos do U2.

Com os Rolling Stones, Lady Gaga cantou na semana passada a música Sweet Sounds of Heaven, faixa gravada no novo disco que contou com a participação dela.

Un altro video di Gaga e gli U2 che cantano Shallow a Las Vegas pic.twitter.com/x64Jw7Mh1r — 𝕃𝕚𝕥𝕥𝕝𝕖 𝕄𝕠𝕟𝕤𝕥𝕖𝕣𝕤 🇮🇹 (@LMonstersITA) October 26, 2023

U2 & Lady Gaga – I Still Haven't Found What I'm Looking For (Live at Sphere Las Vegas) pic.twitter.com/D7K6qJclkX — 𝕃𝕚𝕥𝕥𝕝𝕖 𝕄𝕠𝕟𝕤𝕥𝕖𝕣𝕤 🇮🇹 (@LMonstersITA) October 26, 2023