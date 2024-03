Jovem morre eletrocutado em festival no Rio após encostar em food truck

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

João Vinícius Ferreira Simões, de 25 anos, morreu eletrocutado na noite deste sábado, 9, durante o festival I Wanna Be Tour, no Riocentro, no Rio de Janeiro. A vítima encostou em um food truck energizado em uma área próxima à pista premium do evento, que estava molhado devido às fortes chuvas que atingiram o local. João foi atendido no local pela equipe de emergência, com tentativas de reanimação cardiopulmonar, mas não resistiu e morreu a caminho do hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

O caso foi registrado na 42 DP (Recreio dos Bandeirantes), no Rio de Janeiro. A Polícia Civil deverá investigar as causas do acidade. O evento estava previsto anteriormente para acontecer no Engenhão, mas foi transferido para o Riocentro. Nas redes sociais de João Vinícius, o último vídeo postado por ele era da banda Fresno.

O festival itinerante já havia passado por São Paulo, Recife, em Pernambuco, e Curitiba, no Paraná. Neste domingo será realizado sua última edição, em Belo Horizonte, em Minas Gerais. O evento conta com os principais nomes do Emo, como Boys Like Girls, Fresno, NX Zero, Pitty, The All-American Rejects, A Day To Remember, All Time Low e Simple Plan. Devido ao temporal que atingiu o Rio de Janeiro no sábado, o show da banda Simple Plan atrasou em 30 minutos e o repertório precisou ser cortado para não atrasar as outras atrações.

Procurada pela reportagem de VEJA, a assessoria da produtora 30e não havia se manifestado até o fechamento deste texto. As informações serão atualizadas assim que responderem.

