Jorge Aragão é internado com quadro de colecistite aguda e cancela show

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O cantor e compositor Jorge Aragão cancelou sua agenda de shows prevista para este final de semana após ter sido internado no hospital São Lucas Copacabana, no Rio de Janeiro, com um quadro de colecistite aguda (uma dolorida inflamação da vesícula biliar). A informação foi confirmada pela assessoria do músico.

O artista encerraria as comemorações do Dia Nacional do Samba, no domingo, 1 de dezembro, com apresentação na Cidade do Samba, também no Rio de Janeiro.

“O sambista, junto com sua equipe, pede desculpas a todos que aguardavam com entusiasmo o encontro com ele. E espera estar com a saúde totalmente recuperada logo em breve, para voltar para sua rotina de trabalho”, diz o comunicado oficial.