Entenda o fenômeno por trás das ‘pulseiras da amizade’ de Taylor Swift

Taylor Swift chegou ao Brasil na tarde de quinta-feira, 16 de novembro, e já movimentou o país com uma homenagem projetada no Cristo Redentor antes mesmo de seu primeiro show, que ocorre no Rio de Janeiro na noite desta quinta, 17. Já em Copacabana, ao mesmo tempo que a maravilha do mundo era iluminada em honra à cantora, a febre que assola a capital carioca se manifestou em outro monumento: a icônica estátua de bronze de Carlos Drummond de Andrade, cujo pulso recebeu uma pulseira com o título da faixa Sweet Nothing, do disco Midnights, escrito em miçangas. Sem o nome da cantora ou qualquer referencial visual óbvio, o transeunte leigo pode achar o gesto curioso ou sem sentido, mas tais acessórios já fazem parte do DNA da turnê The Eras.

A estátua de Carlos Drummond de Andrade também ganhou um friendship bracelet! pic.twitter.com/6cORuoCzpu — Taylor Swift Brasil (@taylorswiftbr) November 17, 2023

Tudo começou com o lançamento da faixa You’re On Your Own, Kid em outubro de 2022, cuja ponte deságua na afirmação: “Faça as pulseiras de amizade, pegue esse momento e o saboreie”. Obedientes, os fãs da cantora logo tomaram a iniciativa de celebrar os shows da turnê com pulseiras artesanais, cada uma dedicada a uma canção ou momento específico da carreira de Swift. No evento, eles trocam as pulseiras entre si.

Desde então, a busca por miçangas saltou em 74% no site Mercado Livre. Já nos Estados Unidos, os swifties, como se chamam os admiradores da artista, fizeram a venda do item bater 3 milhões de dólares, tendo desembolsado em média 1 300 dólares (mais de 6 000 reais) por apresentação, juntando os gastos com ingressos, acessórios e figurinos temáticos — que completam o rito quase religioso de prestigiar a cantora.

Swift se apresenta no Rio de Janeiro nos dias 17, 18 e 19 de novembro e em São Paulo nos dias 24, 25 e 26. Além dos shows ao vivo, ela está em cartaz nas salas de cinema do país com a filmagem da mesma turnê, Taylor Swift: The Eras Tour, filme que se encerra com um agradecimento aos fãs escrito em pulseiras, no qual ela diz: “Obrigado aos fãs mais generosos, ponderados e amorosos do planeta. Isso tudo é por e para vocês.”

