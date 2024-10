Em dia de pop inofensivo, samba e pagode dão as caras no Rock in Rio

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O segundo final de semana do Rock in Rio, que começou nesta quinta-feira, 19, teve como principais atrações os ídolos do pop inofensivo, como Charlie Puth e Ed Sheeran, mas o que agitou mesmo o público do festival foram os carioquíssimos samba e o pagode, com Xande de Pilares, Fundo de Quintal e Ferrugem. Gloria Groove, diva do pop, com seu Serenata da GG, também levou o ritmo carioca ao palco Mundo.

O samba ganhou atenção especial no Palco Favela, com Vinny Santa Fé, Fundo de Quintal e Xande de Pilares, lotado de pessoas em busca de boa música, muita dança e, claro, uma cervejinha. Já no palco Sunset, o destaque ficou com o cantor Ferrugem, com seu pagode romântico. O artista atraiu o público que havia acabado de assistir a competente apresentação de Joss Stone.

No palco Supernova, o humorista Whindersson Nunes, sob a alcunha de Lil Whind, fez uma apresentação divertida de trap, em que misturou piada, música e distribuição de brindes para a plateia. No palco Mundo, o cantor Jão mostrou porque hoje é um dos maiores do pop nacional, com uma apresentação segura e repleta de hits. O único ponto fora da curva no dia foi o show de Will Smith, o ator relembrou seu período como rapper, mas sua curta apresentação constrangeu mais do que agradou.

A noite foi encerrada com uma apresentação grandiosa de Gloria Groove no palco Sunset, e um competente show de Ed Sheeran, em que sozinho no palco, apenas com seu violão, fez chover hits no Rock in Rio.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial