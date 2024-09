Show de Will Smith no Rock in Rio prova que ele é um ótimo ator

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Sob o tema de Bab Boys, o ator e rapper Will Smith abriu sua apresentação no Rock in Rio nesta quinta-feira, 19, no palco Sunset, na primeira visita como músico do ator ao país. Escalado de última hora para o festival e ensanduichado entre o show de Ferrugem, Charlie Puth e Gloria Groove, ele fez um show curto de 25 minutos no que mais valeu mostrar sua cara de famoso do que o show propriamente.

Smith, que começou a carreira como rapper até estourar com o hit Gettin’ Jiggy wit It, ganhou fama como humorista na série Um Maluco no Pedaço, filmes como Bad Boys e Homens de Preto e um Oscar por King Richard: Criando Campeãs, mesmo ano em que também deu um tapa no rosto de Chris Rock.

Sorridente, o músico se jogou na galera e pulou e dançou o tempo inteiro, mas a música mesmo, parece ter ficado em segundo plano, em uma apresentação constrangedora e deslocada no festival. Nem o tema Um Maluco no Pedaço, que era a mais esperada, ele não tocou, frustrando os fãs. Como artista, ele parece estar conseguindo se reerguer após o tapa no Oscar, mas como músico, talvez fosse melhor pensar duas vezes.