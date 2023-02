De ‘Mamãe Eu Quero’ a ‘Tim Maia’: as músicas mais tocadas no Carnaval

O Carnaval está chegando e com ele as boas e velhas marchinhas. A pedido de VEJA, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) fez um levantamento das vinte músicas de Carnaval mais tocadas durante os festejos nos últimos cinco anos em todo o país. As marchinhas, é claro, dominaram a lista. O clássico Mamãe Eu Quero ficou em primeiro lugar, mas o ranking também tem espaço para Cidade Maravilhosa (hino oficial do município do Rio de Janeiro), Não Quero Dinheiro, do Tim Maia, e o frevo Vassourinha. O compositor João Roberto Kelly é um dos destaques, com três marchinhas entre as mais tocadas: Cabeleira do Zezé (4 lugar), Maria Sapatão (12 lugar) e Mulata Iê Iê Iê (20 lugar).

Confira o ranking completo:

As músicas mais tocadas no Carnaval nos últimos cinco anos: