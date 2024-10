Cyndi Lauper roqueira faz um dos melhores shows do Rock in Rio

Quatro anos depois do primeiro Rock in Rio, a cantora Cyndi Lauper fazia sua primeira apresentação no Brasil, em 1989, em um Ginásio do Ibirapuera lotado, em São Paulo. Na época, a artista vivia o auge da fama tendo seu talento constantemente comparado com Madonna, numa rivalidade bocó que já não existe mais espaço. O tempo passou e Lauper não perder a pose de diva e nem um milímetro do talento. Sem se prender ao estereótipo de cantora pop, e com uma voz perfeita, ela passou por vários estilos durante a carreira. Em 2011, fez um show no Brasil só com blues, na elogiada turnê Memphis Blues.

Nesta sexta-feira, 20, no palco Mundo do Rock in Rio, Lauper entregou uma apresentação primorosa, sem firulas, sem papéis picados, fogos de artifício, imagens no palco. Nada. Ela segurou um show dançante e rock and roll só no gogó, como todo bom roqueiro, sem anabolizantes. Escorada por uma competente banda formada majoritariamente por mulheres, ela mostrou que sua voz continua afinadíssima aos 71 anos.

A apresentação foi aberta com She Bop, onde ela tocou flauta. Na sequência veio All Through The Night e logo o clássico The Goonies ‘R’ Good Enough, trilha sonora do filme Goonies. Em When You Were Mine, ela segurou agudos impossíveis nos vocais e ainda fez gracejos com a voz, mantendo sua veia rock and roll e blueseira também se manteve presente.

A apresentação foi encerrada com os hits Time After Time e True Colors, dedicado à comunidade LGBTQIAP+. Ela cantou ainda Money Changes Everything, cover do The Brains, Seu maior sucesso, claro, também esteve presente, Girls Just Want To Have Fun, dedicada a todas as mulheres. Lauper provou que firulas até podem ajudar, mas que se tiver talento, é mais do que suficiente para fazer um grande show.

