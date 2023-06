Conheça a última música de Rita Lee gravada por Elza Soares

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Uma das últimas composições de Rita Lee, que morreu em 8 de maio, foi para Elza Soares. Com letra de Rita e melodia de Roberto de Carvalho, a música Rainha Africana foi divulgada no novo livro de Rita, Outra Biografia, lançado postumamente em 22 de maio. A nova faixa estará no disco póstumo de Elza, No Tempo da Intolerância. Elza morreu em 20 de janeiro, e a música foi uma de suas últimas gravações.

No livro, Rita Lee lamenta a morte de Elza e conta como a música nasceu. Segundo Rita, ela teve dificuldades para gravar a faixa demo que seria enviada para Elza aprovar devido ao tumor, à época ainda não diagnosticado. “Quando saiu a notícia que eu estava com câncer, ela [Elza] fi uma das primeiras a entrar em contato me dando força”, lembrou Rita.

Quando soube da morte de Elza, Rita lamentou. “Hoje eu acordei e tive a notícia da partida de Elza Soares, de quem sou súdita desde pequena”, escreveu Rita. “Pouco antes de eu ser diagnosticada com câncer, ela me pediu uma música para gravar. A letra baixou em dez minutos. Pensei em sua figura majestosa e nasceu Rainha Africana“, continuou.

Rita continua descrevendo o processo de gravação. “Rob [Roberto de Carvalho] fez a música, fomos ao estúdio na garagem, gravamos uma demo e mandamos para ela. Tudo no mesmo dia. Lembro que tive que me esforçar mais para cantar, coisas do tumor que já estava ali”, lembrou. Na sequência, Rita conta que recebeu uma mensagem de Elza que dizia ter ouvido o áudio. “Ó Rita, que prazer imenso ouvir você cantando essa música para mim. Muito obrigada! Te adoro, criatura”.

Confira a letra na íntegra:

Cara

Olha bem pra minha cara

Veja em mim uma mulher

Que passou por muita dor

Mesmo assim aqui estou

Soltando minha voz

Minha raça, minha cor

Sendo uma guerreira

Que passou a vida inteira

Vista como nega maluca

Uma preta lelé da cuca

Eis-me aqui

Rainha africana

Brazuca sul-americana

Poderosa no meu trono

Eu não tenho dono

Nã Nã Ni Nã Nã

Eu não tenho dono

Nã Nã Ni Nã Nã

Eu não tenho dono