Como será o show de Marina Lima com Fernanda Abreu no Coala Festival

Duas das mais emblemáticas cantoras brasileiras, Marina Lima e Fernanda Abreu, farão um show inédito no festival Coala, em São Paulo. Esta será a primeira vez que as duas dividirão o palco em uma apresentação criada exclusivamente para o evento. As duas potências vocais femininas farão uma mistura do pop funk e soul (de Fernanda) com o rock e MPB (de Marina). O show das cantoras será no domingo, 17 de setembro, no Memorial da América Latina, em São Paulo.

O festival contará com três dias de apresentações, entre 15 e 17 de setembro, com shows de Fafá de Belém, João Donato com Martinho da Vila, Novos Baianos, Simone e Angela Ro Ro (veja a programação completa abaixo). Os ingressos custam entre 490 reais (entrada para os três dias) a 320 reais (inteira para um dia) e estão à venda no site da Total Acesso.

Outro ponto em comum entre as duas artistas cariocas é a liberdade discursiva que elas sempre apresentaram em suas canções. “Gosto da Fernanda desde o primeiro disco dela, ela tem muito suingue e temos um lado bem parecido, sabe? Vários músicos tocaram comigo e com ela”, contou Marina Lima em comunicado. “Vai ser o máximo esse show no Coala, são duas virginianas a fim de fazer um negócio lindo para o festival. Estamos pensando em músicas das duas e também de algumas paixões que temos em comum, como Erasmo Carlos, Rita Lee. São coisas que têm frescor e que podem dar uma pegada especial para o show”, completou.

Já Fernanda, destacou a inédita parceria com Marina. “Para o Coala, pretendo levar na minha participação a mistura do início da música dançante – já que, há 30 anos, a imprensa me batizou como a ‘mãe do pop dançante brasileiro’ – com o funk carioca. Essa é a estética que criei e que desenvolvi nesses anos de carreira. E, claro, estar com Marina vai ser maravilhoso, sou muito fã dela desde o primeiro disco que lançou, a gente é praticamente contemporânea e temos muitas coisas em comum; uma delas é usarmos linguagem eletrônica, de baterias, por exemplo, com música orgânica, com sonoridade brasileira. Por isso, esse encontro tem muito a ver”, disse.

Programação completa:

15 de setembro (sexta-feira)

Fafá de Belém com part. Johnny Hooker

FBC

OlodumBaiana

Péricles

16 de setembro (sábado)

João Donato e Martinho da Vila

Novos Baianos 50 anos

Simone

Suraras do Tapajós com part. Lucas Estrela

17 de setembro (domingo)

Angela Ro Ro e Letrux

Marina Lima e Fernanda Abreu

Coala Festival 2023

Datas: 15, 16 e 17 de setembro de 2023

Local: Memorial da América Latina