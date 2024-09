Como aconteceu a reunião do Linkin Park, agora com uma nova vocalista

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A banda americana Linkin Park anunciou seu retorno aos palcos com uma nova formação. Emily Armstrong assumirá os vocais, posição antes ocupada por Chester Bennington, músico que morreu em 2017, aos 41 anos, vítima de suicídio. Já Colin Brittain se juntará ao grupo como baterista. Quatro integrantes originais seguem na banda: Mike Shinoda, Brad Delson, Dave Farrell e Joe Hahn.

O anúncio veio acompanhado de um novo single, The Emptiness Machine, que já está disponível nas plataformas de streaming. A faixa estará no próximo disco da banda — o primeiro desde a morte de Bennington –, chamado From Zero, que tem lançamento previsto para o dia 15 de novembro. O grupo fará, também, uma turnê mundial para divulgar o álbum. Por enquanto, foram anunciados shows nas cidades de Los Angeles, Nova York, Hamburgo, Londres, Seul e Bogotá.

Um dos fundadores do Linkin Park, Mike Shinoda deu detalhes sobre o novo disco do grupo em um comunicado enviado à imprensa. “Antes de [nos tornarmos] Linkin Park, o nome da nossa banda era Xero. O título deste álbum refere-se tanto a esse início humilde quanto à jornada que estamos atualmente trilhando. Sonoramente e emocionalmente, é um álbum sobre o passado, o presente e o futuro, em que abraçamos nosso som característico, mas de uma forma nova e cheia de vida. Foi feito com um profundo apreço por nossos novos e antigos colegas de banda, nossos amigos, nossa família e nossos fãs. Estamos orgulhosos do que o Linkin Park se tornou ao longo dos anos e empolgados com a jornada à frente”, disse o músico.

