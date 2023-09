Coala Festival: confira o horário de todas as atrações da edição de 2023

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Uma semana depois do término do The Town, festival que ocorreu durante cinco dias no Autódromo de Interlagos, agora chegou a hora de outra maratona musical: o Coala Festival, só com músicas brasileiras. O evento acontece entre os dias 15, 16 e 17 de setembro, no Memorial da América Latina, em São Paulo, e contará na sua programação com grandes nomes da MPB, como Novos Baianos, Jorge Ben Jor, Angela Ro Ro, Fafá de Belém e muitos outros.

Ainda há ingressos para o festival e os preços vão de 180 reais (meia-entrada para um dia) a 530 reais (passe para os três dias). Confira o line-up e os horários de todas as atrações:

15 de setembro (sexta-feira)

12h30 | Lys Ventura

13h25 | Jadsa

14h10 | DJ Nuts

14h45 | Boogarins

15h30 | FEBRE90’S

16h | FBC

16h45 | Puterrier

17h20 | Péricles

18h15 | Tahira

18h50 | Fafá de Belém com participação de Johnny Hooker

19h45 | Ubunto

20h30 | OlodumBaiana



16 de setembro (sábado)

12h30 | Lia Macedo

13h25 | Metá Metá com participação de Rodrigo Ogi

14h10 | Luana Flores

14h45 | Suraras do Tapajós com participação Lucas Estrela

15h30 | Cinara

16h | Don L e banda

16h45 | Gus Caram

17h20 | Jards Macalé com participação de Ana Frango Elétrico

18h15 | DJ Paulão

18h50 | Simone

19h45 | Tata Ogan

20h20 | Novos Baianos 50 anos



17 de setembro (domingo)

12h30 | Giu Viscardi

13h15 | Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo

14h | Odara Kadiegi

14h35 | Bruno Berle

15h20 | Kabulom

15h50 | Marcos Valle com participação de Joyce Moreno e Céu

16h45 | Giu Nunez

17h20 | Angela Ro Ro e Letrux

18h15 | Pista Quente

18h50 | Marina Lima e Fernanda Abreu

19h45 | KL Jay

20h20 | Jorge Ben Jor

Coala Festival 2023

Data: 15, 16 e 17 de setembro

Local: Memorial da América Latina

Endereço: Av. Mário de Andrade, 664 – Barra Funda, São Paulo

Ingressos:

Passe Coalático (entrada para os três dias de festival) | R$ 530,00

Mini Passe Coalático (entrada para dois dias combinados) | R$ 360,00

Inteira (entrada para um dia) – Lote 4 | R$ 360,00

Solidária (entrada para um dia) – Lote 4 | R$ 275,00

Meia-entrada (entrada para um dia) – Lote 4 | R$ 180,00

Site de venda: Total Acesso

