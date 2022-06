Cinco filmes e séries para celebrar os 80 anos de Paul McCartney

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

É impossível mensurar o impacto que Paul McCartney causou na cultura pop e na música. Seja com suas composições com os Beatles ou em carreira solo, o baixista escreveu canções que marcaram gerações e que são facilmente reconhecidas em todo o mundo. Neste sábado, 18, James Paul McCartney completa 80 anos sem dar sinais de que vai parar. Ele está na estrada em uma nova turnê e provavelmente deverá se apresentar no Brasil em 2023. Para celebrar as oito décadas de vida do músico, selecionamos cinco filmes e séries de TV sobre Paul e os Beatles que ajudam a entender um pouquinho mais de sua história. Confira:

The Beatles: Get Back

Dividido em três episódios com um total de seis horas de duração, o documentário The Beatles: Get Back, dirigido por Peter Jackson, acompanha o processo de gravação do álbum Let It Be e o último show da banda, no terraço da gravadora Apple, em Londres. Jackson teve acesso a mais 60 horas de imagens brutas feitas pelo cineasta Michael Lindsay-Hogg, que tiveram usas cores e sons restaurados. Trata-se de uma joia rara para os fãs.

Disponível na Disney+

McCartney 3,2,1

Neste documentário, feito durante a pandemia, Paul McCartney se encontrou com o produtor Rick Rubin para juntos analisarem as composições do baixista desde os Beatles, passando pelo Wings até a carreira solo. O resultado é um bate-papo revelador sobre os bastidores daquelas composições, histórias curiosas de como elas foram escritas e reflexões sobre a fama. Imperdível.

Disponível no Star +

O Garoto de Liverpool

Dirigido por Sam Taylor-Johnson, o filme O Garoto de Liverpool conta a história de John Lennon e de como ele conheceu Paul McCartney e George Harrison e juntos fundaram os Beatles. No filme, John (interpretado por Aaron Johnson) é um jovem problemático de Liverpool que sonha em se tornar um ídolo do rock. Quando conhece Paul McCartney (Thomas Brodie-Sangster) ele forma a dupla perfeita para as suas composições. Um filme bonito e delicado sobre a amizade que mudou a história da música.

Disponível na Globoplay e Amazon Prime Video

How the Beatles Changed the World

Neste documentário, dirigido por Tom O’Dell, ele examina o impacto que os Beatles causaram na música. Embora não inove na linguagem – trata-se de um documentário bem certinho com entrevistas e imagens de arquivos – ele tem o mérito de contar a história dos Beatles de maneira bastante clara e acessível. É perfeito para quem não conhece muitos detalhes sobre a banda.

Disponível no Globoplay

Yesterday

Neste filme de fantasia, dirigido por Danny Boyle, um cantor fracassado sobre um estranho acidente que o deixa inconsciente. Quando ele acorda, ninguém no mundo lembra dos Beatles, apenas ele. Ao se apresentar tocando as músicas da banda, ele fica muito famoso, tal como os Beatles foram. Trata-se de uma fábula moderna singela e bonita que exemplifica o poder das canções do quarteto de Liverppol.

Disponível na Netflix