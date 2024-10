Chris Brown vende 100.000 ingressos em minutos e lota dois shows em SP

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Os ingressos para os dois shows que o rapper Chris Brown fará em São Paulo em 21 e 22 de dezembro, no estádio Allianz Parque, se esgotaram em poucos minutos após o início das vendas. Ao todo, o músico vendeu 100.000 ingressos, 50.000 a cada dia. As apresentações, realizadas em parceria pela Live Nation e 30e, terão no line-up os principais sucessos do músico, com hits que vão do rap ao R&B.

A tour 11:11 já passou pelos Estados Unidos, Canadá e Europa. Esta será a primeira apresentação de Brown on país desde 2010. No set list estão previstos hits como Under the Influence, Loyal e No Guidance.

O preço dos ingressos para eram de 210 reais (meia-entrada – cadeira superior) a 790 reais (inteira – pista premium).

O passado do artista, no entanto, não é nada edificante. Em 2009, ele foi condenado a prestar serviços comunitários após agredir sua namorada, a cantora Rihanna, e ficou em liberdade condicional por cinco anos, que violou e cumpriu 131 dias em regime fechado. Posteriormente, em 2018, respondeu a processo por facilitação de abuso sexual. Além de ter sido detido em Paris, depois que uma mulher registrou uma queixa contra ele por estupro, em 2019; e novamente em 2022, pelo mesmo motivo, na cidade de Miami.

A lista de polêmicas continuam. Em 2023, Brown foi processado por suposta agressão a um homem em uma boate de Londres, na Inglaterra. A vítima alega ter ficado inconsciente após ser atingido na cabeça por golpes violentos de Brown, com uma garrafa de tequila. O cantor teria pisoteado o homem em seguida. Em julho desde ano, outra confusão. Quatro homens que estavam em uma área VIP de um evento acusam o artista de agressão, além de um segurança que tentou apartar a confusão. No processo, Frederick Overpeck — que disse ter sido contratado para liderar a segurança dos bastidores do evento — alega que viu Brown dar o primeiro soco em um dos quatro reclamantes que processaram o famoso.

