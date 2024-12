Caetano e Bethânia promovem experiência ecumênica em show em SP

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Em pouco mais de duas semanas, três ícones com mais de 60 anos de carreira na música brasileira lotaram o estádio do Allianz Parque, em São Paulo. Apesar de amigos, seus shows – e a plateia – não poderiam ser mais distintos. De um lado, Roberto Carlos, 83 anos, fez uma apresentação no final de novembro praticamente idêntica a todas as outras para gravar seu 50º especial de fim de ano da Globo para uma plateia cuja média de idade certamente era superior a 60 anos. Do outro lado, os irmãos Caetano Veloso, 82 anos, e Maria Bethânia, 78, que se apresentaram neste sábado, 14, juntaram a força de seus repertórios em um show para um público renovado, cuja idade não superava os 40 anos. A diferença estava até na pista, sem cadeira numerada, com o público em pé – certeza, evidentemente, de que a plateia seria formada pelos mais jovens.

No palco, os irmãos, patrimônios vivos da música brasileira, se portavam com ídolos do rock e, ao longo de duas horas de duração, demonstraram vitalidade e um repertório entoado na íntegra pelas 49.000 pessoas (segundo a organização), que lotaram o estádio. Um show histórico, já que raramente é possível ver os dois irmãos dividirem o palco.

Tal qual entidades religiosas, os dois irmãos surgem no palco entoando o hino Alegria, Alegria. E a comparação dos dois a “entidade religiosa” não é em vão. O show da dupla é quase uma experiência religiosa, com canções que vão de menções às religiões africanas, aos santos católicos e até a um louvor evangélico. “Queria agradecer ao pastor Kleber Lucas pela música Deus Cuida de Mim. Ao cantá-la, eu quero expor o interesse que me desperta o crescimento das igrejas evangélicas no Brasil”, disse Caetano. Apesar de bonita, a música soou deslocada na apresentação e foi o único momento em que o público se dispersou.

O show é dividido em duas partes. Na primeira, eles fazem belos duetos em Os Mais Doces Bárbaros, Gente, Oração ao Tempo e Motriz e Objeto Não Identificado. Na segunda, há o momento solo deles, com uma sequência matadora de hits. Caetano tocou em voz e violão Sozinho. “Quero agradecer ao Peninha pela composição. Antes de mim, Sandrá Sá e Tim Maia já haviam gravado”, disse o cantor, para logo emendar Leãozinho e Você é Linda. Bethânia, por sua vez, entregou os clássicos Brincar de Viver, Explode Coração, Negue e As Canções Que Você Fez Pra Mim.

Ao final, eles retornam para mais uma leva de duetos, como uma linda homenagem à amiga Gal Costa, em Baby e Vaca Profana, e uma versão de Fé, hit da cantora Iza. A única alteração do repertório foi a substituição de Você Já Foi à Bahia? por Sampa, o hino em homenagem a São Paulo, para agradar em cheio os paulistanos. A chuva fraca que caiu na cidade não chegou a incomodar, e depois de tanta animação e hit atrás de hit, ficou fácil entender a razão dos dois músicos terem envelhecido muito bem, conseguido a proeza de renovar seu público e se manterem mais atuais do que nunca.

Neste domingo, 15, e na quarta-feira, eles retornam ao estádio e repetem a dose também com lotação esgotada. A apresentação encerra a turnê que percorreu 10 cidades em 18 shows para cerca de meio milhão de pessoas. O último compromisso dos dois será no dia 31, na Praia de Copacabana, em um show grátis nas areias, às 20h, para celebrar o Réveillon. Depois disso, os irmãos dão uma pausa para descansar e retornam ao palco em 8 de fevereiro, em Salvador (Arena Fonte Nova), 15 de março, no Rio de Janeiro (Farmasi Arena), e 22 de março, em Porto Alegre (Arena do Grêmio).

Confira o set list do show em São Paulo:

Alegria, Alegria Os Mais Doces Bárbaros Gente Oração Ao Tempo Motriz Não Identificado A Tua Presença Morena A Donzela Se Casou Milagre do Povo Filhos de Gandhi Eu e Água Tropicália Marginália II Um Índio Cajuína Sozinho O Leãozinho Você não Me Ensinou a Te Esquecer Você é Linda Deus Cuida de Mim Brincar de Viver Explode Coração As Canções Que Você Fez Para Mim Negue Vida Sei lá Mangueira Atrás da Verde e Rosa Só Não Vai Quem Já Morreu A Menina dos Olhos de Oyá Exaltação à Mangueira Onde o Rio é Mais Baiano Baby Vaca Profana Gita O Quereres Fé Reconvexo Tudo de Novo Sampa Odara

