Os números grandiosos da turnê dos irmãos Maria Bethânia e Caetano Veloso

Os irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia dão início neste sábado, 14, uma série de três shows na capital paulista, no estádio Allianz Parque, da turnê conjunta que eles fizeram durante este ano. A próxima apresentação deles será no dia 31 de dezembro, às 20h, de graça, na Praia de Copacabana, durante as celebrações do Réveillon. Depois disso, os irmãos dão uma pausa para descansar e retornam ao palco em 8 de fevereiro, em Salvador (Arena Fonte Nova), 15 de março, no Rio de Janeiro (Farmasi Arena), e 22 de março, em Porto Alegre (Arena do Grêmio).

A turnê, sob todos os aspectos, foi um sucesso de público e crítica. Com ingressos esgotados, eles percorreram 10 cidades em 18 shows, se apresentando para cerca de meio milhão de pessoas. Numa conta de padaria, considerando apenas o preço médio dos ingressos, que foi de 300 reais, a turnê faturou cerca de 150 milhões de reais.

E não é para menos. Caetano e Bethânia interpretam em um show de quase 2h30 de duração, seus maiores clássicos, intercalando entre as vozes deles. Há clássicos incontornáveis da dupla, como Alegria, Alegria, Você Não me Ensinou a Te Esquecer, Você é Linda, Explode Coração, Vaca Profana, Reconvexo e muitos outros.

Confira o provável set list do show em São Paulo:

Alegria, Alegria Os Mais Doces Bárbaros Gente Oração Ao Tempo Motriz A Tua Presença Morena Não Identificado A Donzela Se Casou Milagre do Povo Filhos de Gandhi Eu e Água Tropicália Marginália II Um Índio Cajuína Sozinho O Leãozinho Você não Me Ensinou a Te Esquecer Você é Linda Deus Cuida de Mim Brincar de Viver Explode Coração As Canções Que Você Fez Para Mim Negue Vida Sei lá Mangueira Atrás da Verde e Rosa Só Não Vai Quem Já Morreu A Menina dos Olhos de Oyá Exaltação à Mangueira Onde o Rio é Mais Baiano Baby Vaca Profana Gita O Quereres Fé Reconvexo Tudo de Novo Você Já Foi à Bahia? Odara

