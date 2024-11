Especial de Natal de Roberto Carlos é igual a todos os outros – ainda bem

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Aos 83 anos, Roberto Carlos gravou na noite desta quarta-feira, 27, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, seu quinquagésimo especial de fim de ano e – talvez – o último, já que o fim do contrato do músico com a Globo, em março de 2025. O show, feito para um público de 40.000 pessoas (segundo a produção do evento), relembrou as 50 edições passadas e contou com homenagens à Jovem Guarda, ao amigo Erasmo Carlos, e passeou por hits incontornáveis da carreira. Nos bastidores, Boninho, que deixou a Globo recentemente, mas fez a direção-geral do espetáculo, disse esperar que este não seja o último programa de Roberto e que todas as músicas e convidados foram escolhidos pelo próprio artista. Segundo Boninho, o especial será exibido no dia 20 de dezembro.

Entre os convidados especiais estavam Gilberto Gil, com quem Roberto cantou Vamos Fugir e A Paz. “Essa música [A Paz] eu sempre quis cantar com você”, disse Roberto, se desculpando pelo “atrevimento”. Da época da Jovem Guarda, os convidados especiais vieram do rock: Roberto Frejat (ex-Barão Vermelho), Paulo Ricardo (ex-RPM) e João Barone (Paralamas do Sucesso), que, ironicamente, protagonizaram o momento menos empolgante da apresentação. Roberto Carlos também não colaborou muito. Ele evitava se mover, caminhava com dificuldade e parou a apresentação algumas vezes para beber água e suportar o forte calor da noite, que beirou os 30 graus.

Zeca Pagodinho e Pretinho da Serrinha também foram convidados especiais e no momento da apresentação deles, Roberto abriu mão de sua banda para a entrada da percussão no palco, criando um clima de roda de samba. Juntos, eles interpretaram Deixa a Vida Me Levar e Sonho Meu, de Dona Ivone Lara. O escorregão ficou por conta das três atrizes convidadas: Sophie Charlotte, Leticia Colin e Dira Paes. A atriz Letícia Colin, convidada a cantar com Dira Paes e Sophie Carlotte as músicas Olha e Como Vai Você, errou duas vezes a interpretação de Olha e pediu para repetir. Simpático, Roberto Carlos sorriu e não se abalou. A atriz estava visivelmente emocionada e, após respirar fundo, conseguiu finalmente terminar a canção. O erro, claro, não aparecerá na TV.

A dupla Chitãozinho & Xororó arrasou na interpretação de Evidências, com o estádio cantando em coro a canção. A dupla protagonizou ainda o único momento em que Roberto Carlos não cantou junto, na canção Sinônimos, em que ambos os irmãos cantaram sozinhos.

Roberto também guardou um momento para homenagear os amigos da Jovem Guarda, com um vídeo emotivo a Erasmo Carlos, que morreu em 2022, seguido da interpretação da música Amigo. Wanderléa entrou no final para cantar também. Houve ainda um momento gravado de Roberto Carlos com Andrea Bocelli, que cantaram em italiano Sentado À Beira do Caminho, cuja versão em italiano se chama L’appuntamento.

Até o momento clássico das rosas, que, sim, Roberto Carlos, claro, jogou para a plateia na primeira fila, ele inovou ainda com uma chuva de papel picados em formato de pétalas de rosa, para ninguém sair de lá sem sua lembrança, além de fogos de artifício. Teve emoção para todo mundo.