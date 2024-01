Atriz, cantora e compositora, Denise Assunção morre aos 67 anos

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A atriz, cantora e compositora Denise Assunção morreu na manhã desta quinta-feira, 4, aos 67 anos. Ela estava internada no Hospital das Clínicas de São Paulo, em decorrência de um câncer de intestino. A informação foi confirmada pelo Instituto Itamar Assumpção. Denise era irmã de Itamar, falecido em 2003, e chegou a atuar na banda Isca de Polícia, de seu irmão, um dos expoentes da cena alternativa Vanguarda Paulista, que marcou os anos 1980.

Denise nasceu em 5 de dezembro de 1956, em Tietê, no interior de São Paulo. Em sua carreira, ela atuou como atriz em minisséries como Hoje é Dia de Maria, da TV Globo, em filmes do Mazzaropi, como A Banda das Velhas Virgens e Jeca e Seu Filho Preto, e também no Teatro Oficina.

“Denise morrenasce em paz. Ela trazia a dignidade e a ancestralidade encarnadas. Presença marcante, impressionava pela consciência e lucidez, pelo talento sem limites, pelas atitudes firmes e inusuais para afirmar a necessidade de respeito e reparação. Com sua vida e corpo, mostrou-nos o que é ser uma artista negra no país”, diz o comunicado divulgado pelo instituto.

Seu único álbum solo, A Maior Bandeira Brasileira, foi lançado em 1990. Sua última apresentação ocorreu em 25 de novembro, no Sesc Guarulhos, com repertório de grandes nomes, como Noel Rosa, Cartola, Milton Nascimento e também do irmão Itamar.

