As (nada) surpreendentes palavras mais usadas na música brasileira

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Um estudo do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) analisou mais de 2,2 milhões de músicas nacionais e elencou quais são as palavras mais usadas pelos compositores brasileiros nos títulos de suas canções. O levantamento, divulgado por VEJA com exclusividade, revelou que, entre 4 milhões de palavras, o termo favorito por aqui é amor (somando variações como amo e amar), seguido por Deus em segundo lugar, e vida em terceiro.

Dono de um dos maiores bancos de dados da América Latina, o Ecad formou um ranking com o levantamento para celebrar o Dia Internacional da Música, que acontece em 1º de outubro. O estudo também indicou quais músicas com essas palavras no título formam o top 3 das mais ouvidas nos últimos cinco anos no Brasil. Confira abaixo:

Ranking das palavras mais repetidas em títulos de canções nacionais – até o primeiro semestre de 2022

Posição Palavras Frequência das repetições 1 Amor/Amar/Amo 101.479 2 Deus 28.426 3 Vida 23.743 4 Coração 22.382 5 Jesus 14.822 6 Saudade 14.236 7 Tempo 13.513 8 Mulher 13.343 9 Dia 12.343 10 Samba 11.192 11 Mundo 11.089 12 Noite 10.075 13 Paixão 9.730 14 Senhor 9.411 15 Forró 8.381 16 Casa 8.053 17 Menina 7.947 18 Sonho 7.680 19 Canção 7.565 20 Feliz 7.439

A seguir, as palavras mais repetidas nos títulos de músicas nacionais (Amor, Deus e Vida) nas músicas mais tocadas nos últimos cinco anos no Brasil nos segmentos de rádio, sonorização ambiental, música ao vivo e casas de festas e diversão.

Continua após a publicidade

Amor

Música Autores Amor Falso Mc Rogerinho / Felipe Enzo / Walber Cassio Apenas Mais Uma de Amor Lulu Santos A Gente Fez Amor Dener Ferrari / Blener Maycom



Deus

Música Autores Coisa de Deus Pedro Taveira / Edu Valim / Renan Valim Ninguém Explica Deus Clovis Pinhão Deus Me Livre Alexandre / Carlos Eduardo / Serginho Sol / Darci Rossi



Vida

Música Autores Vida Vazia Felipe / Bruno O Grande Amor da Minha Vida Jeferson Farias / Nino Marcos Além da Vida Santanna