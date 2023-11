Após silêncio, Taylor Swift recebe família de fã morta em show no Rio

A cantora Taylor Swift subiu ao palco do Allianz Parque, em São Paulo, nesse domingo, 26, para a última das seis apresentações que fez no país com a turnê The Eras, e recebeu na plateia a família de Ana Clara Benevides. Fã da americana, Ana, de 23 anos, morreu na estreia do giro no Rio de Janeiro, no dia 17 de novembro, depois de passar mal na pista em meio ao forte calor.

Os familiares e amigos de Ana Clara, incluindo o pai e a a amiga Daniele Menin, que estava com ela na tragédia no Rio de Janeiro, ficaram em uma tenda reservada na pista, e foram recebidos pela cantora no camarim. No registro publicado pela coluna da jornalista Mônica Bergamo, todos vestiam uma camiseta com o rosto de Ana estampado, e posaram para uma foto ao lado da cantora.

A caminho de se tornar a turnê mais rentável da história, com expectativas de ultrapassar os 2 bilhões de dólares, a The Eras passou pelo Brasil com altos e baixos. Em meio a uma forte onda de calor no Rio de Janeiro, a primeira apresentação da americana ficou marcada pela morte de Ana e pelos erros inadmissíveis da produção do evento, a Time For Fun (T4F), que impediu a entrada dos fãs com água e vedou as saídas de ar do estádio com tapumes, fazendo com que a sensação térmica no interior da arena beirasse os 60 ºC, levando a própria cantora a interromper o show algumas vezes para dar água ao público.

Depois da tragédia, a apresentação que aconteceria no dia 18, sob um calor ainda mais severo e previsão de tempestade, foi adiada com grande parte do público já no estádio. Em uma nota nas redes sociais, Taylor disse que a segurança dos fãs e da equipe precisavam estar em primeiro lugar, mas o adiamento causou revolta nas redes, especialmente por ter sido anunciado em cima da hora. Na apresentação seguinte, ela entoou em um dos momentos a música Bigger Than The Whole Sky, interpretada pelos fãs como uma homenagem singela a Ana, mas não citou o nome da garota, o que gerou uma série de críticas nas redes.

Mesmo com o início trágico, o público não arredou o pé, mostrando que a cantora domina como poucos o que faz no palco e a relação com os fãs. Em São Paulo, Taylor bateu o recorde ocupação do Allianz Parque com uma audiência de mais de 50 mil pessoas que esgoelavam cada trecho dos 44 hits da setlist como se as letras conversassem com a história de cada um dos presentes. Durante 3h15 min, a americana fez valer a audiência cantando e tocando em um ritmo frenético, com 16 trocas de figurino, cenários elaborados e coreografias que fazem do show uma grande celebração de sua carreira. Apaixonado, o público brasileiro fez parte do espetáculo, e foi recompensado com declarações. “Vocês provaram que são a audiência dos meus sonhos de infância”, disse ela em um momento, garantindo que quer voltar ao país outras vezes.

