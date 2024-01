Após 2ª indicação ao Oscar, Billie Eilish pode estabelecer novo recorde

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Indicada ao Oscar de 2024 na categoria de Melhor Canção Original, a cantora Billie Eilish, de 22 anos, poderá estabelecer um novo recorde na história da premiação. Se ganhar o prêmio pela canção What Was I Made For?, composta com o irmão, Finneas O’Connell, para o filme Barbie, ela se tornará a mais jovem artista a ganhar dois Oscars.

Em 2022, ela ganhou o Oscar por No Time To Die, trilha do filme 007 – Sem Tempo Para Morrer. Eilish cjega à disputa desse ano como favorita, já que ganhou recentemente o Globo de Ouro na mesma categoria.

A canção disputa com outra música de da trilha Barbie, I’m Just Ken, de Mark Ronson e Andrew Wyatt; It Never Went Away, de American Symphony, composta por Jon Batiste e Dan Wilson; The Fire Inside, de Flamin’ Hot: O Sabor que Mudou a História, escrita por Becky G; e Wahzhazhe (A Song for My People), de Assassinos da Lua das Flores, de Osage Tribal Singers.

A cerimônia do Oscar acontecerá em 10 de março, em Los Angeles.

