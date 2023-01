A visão otimista do músico do Duran Duran após diagnóstico grave de câncer

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Em novembro de 2022, o ex-guitarrista do Duran Duran, Andy Taylor, era uma das presenças mais aguardadas na cerimônia do Hall da Fala do Rock and Roll, quando uma carta escrita por ele foi lida pelos colegas de grupo. Nela, o músico justificava a ausência dizendo que tinha sido diagnosticado com câncer de próstata metastático em estágio quatro, um dos mais avançados. Agora, em uma nova entrevista ao Channel 5 News, ele compartilhou uma visão positiva sobre seu sombrio destino: “Vou viver a vida”, disse, apesar doença incurável.

Diagnosticado com câncer há quatro anos, ele disse que não pensava muito na dor que sentia nas articulações. “Eu estava correndo e comecei a perceber uma espécie de dor artrítica, e nunca pensei nisso como algo mais grave”, lembrou ele. “Comecei a ter esses sintomas, não os reconhecia pelo que poderiam ser, e então notei, no meu pescoço, que tinha o que pareciam ser tumores”, completou.

Durante a entrevista, Taylor disse que ninguém está preparado para ouvir uma notícia como essa. “Ele (o médico) se sentou e disse: ‘sinto muito, sinto muito’. Eu pensei que ele estava se desculpando porque estava atrasado. E ele disse: ‘é câncer de próstata’. Eu falei: ‘sim, meu pai teve isso, sei como é ‘. Ele disse: ‘mas é o estágio 4, metastático, significa uma sentença de morte'”, contou.

Apesar de o diagnóstico ter sido recebido há quatro anos, ele só se tornou público mesmo durante a cerimônia do Hall da Fala do Rock and Roll, quando o grupo introduzido ao hall, ao lado de Eminem, Dolly Parton, Eurythmics, Carly Simon, Lionel Richie e Pat Benatar. Desde o diagnóstico, Taylor fez três discos e saiu em turnê com a banda Reef. “Costumo dizer às pessoas que cada minuto é como uma hora, cada dia é como uma semana. Você realmente quer tirar o máximo proveito da vida.”