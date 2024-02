Como Nikki Haley busca apoio de fãs de Taylor Swift para derrubar Trump

Após as desistências dos principais adversários de Donald Trump pela indicação a candidato a presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano, só sobrou no caminho do ex-mandatário a ex-governadora da Carolina do Sul Nikki Haley. Embora as pesquisas apontem que ela tem poucas chances de conseguir a indicação do partido, ela se recusa a desistir da disputa e busca apoio até em Taylor Swift.

A artista se tornou nos últimos meses alvo dos republicanos mais radicais, que acreditam em uma suposta teoria da conspiração de que ela estaria alinhada com os democratas em uma operação psicológica do Pentágono, com seu namorado, o jogador de futebol americano Travis Kelce, para reeleger Joe Biden.

Nikki acha essas teorias uma grande bobagem e tem propagado aos quatro cantos que não tem nada contra Taylor Swift, inclusive tentando uma remotíssima declaração favorável da artista. “Não vou mentir, não sei qual é essa obsessão. Taylor Swift pode ter namorado. Taylor Swift é uma boa artista e já levei minha filha a shows de Taylor Swift antes”, disse Haley à CNN. “Ter uma teoria da conspiração sobre tudo isso é bizarro. Ninguém sabe quem ela apoiará”, completou a candidata.

Entre as estratégias da adversária de Trump para conquistar a simpatia dos fãs da cantora está o uso das famosas pulserinhas da amizade que os fãs de Taylor Swift usam nos shows. No caso da candidata, está escrito “Presidente Nikki”. O apoio da cantora, no entanto, parece remoto. Até 2018, Taylor se manteve em silêncio sobre suas opiniões políticas, quando apoiou o governador do Tennessee, Phil Bredesen, um democrata, para o Senado. Depois, em 2020, ela apoiou publicamente o presidente Joe Biden.

Teorias conspiratórias a parte, os republicanos sabem que um apoio de Taylor Swift, atualmente a artista mais bem paga do país, cuja influência é capaz de mobilizar milhões de pessoas, pode ser decisivo nessa eleição.

Haley: I don't know what the obsession is, Taylor Swift is allowed to have a boyfriend, Taylor Swift is a good artist. To have a conspiracy theory of all of this is bizarre. No one knows who she will endorse. pic.twitter.com/1cKQNTWeQG — Acyn (@Acyn) February 1, 2024

