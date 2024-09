A resposta do cantor do Journey após duras críticas do show no Rock in Rio

O cantor filipino Arnel Pineda fez uma publicação em suas redes sociais comentando o show que o Journey fez neste domingo, 15, no Rock in Rio. A apresentação recebeu críticas negativas dos fãs e da imprensa. O músico confirmou que o grupo não estava em sua melhor forma, mas agradeceu o carinho dos brasileiros.

“Rock in Rio 2024. Vocês todos são tão belos. Seu barulho é incrível. Barulhento e orgulhoso. Que sonho. Não fomos perfeitos, especialmente eu, mas vocês arrasaram junto de nós, com todas as suas forças, e derramaram todo o seu amor em nós, sem hesitação. Espero que minha primeira vez com vocês não seja a última. Eu e o Journey sentimos muita falta de vocês. Viva o Brasil. Viva o Rock in Rio 2024”, escreveu no Instagram.

Arnel Pineda foi descoberto em 2007 e convidado a entrar na banda em um vídeo no YouTube fazendo cover do Journey. E foi isso mesmo que se viu no palco do Rock in Rio: uma banda que parecia estar fazendo cover de si mesmo. O público não pareceu se empolgar, ficando disperso durante grande parte da apresentação, se animando apenas no final, com Don’t Stop Believin’ e Anyway You Want It.

Pineda até se esforçou, entregando vocais esgarçados, se jogando no meio publico e fazendo caras e bocas. Para além da música, os integrantes se mostraram simpáticos, exibindo camisas e bandeiras do Brasil. Mas, infelizmente, nada disso convenceu.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial