Com jeito de banda cover, Journey faz show frustrante no Rock in Rio

Nos anos 1980, o Journey era uma das bandas mais conhecidas do mundo. E não era por menos. O grupo californiano contava com um dos melhores vocalistas de rock da história, Steve Perry, que chegou a participar com um solo memorável do clássico We Are The World. Em 1987, a banda entrou em hiato. O grupo voltou em 1995, onde Perry ficou até 1998, quando definitivamente se afastou. Era para o Journey, dono de hits como Don’t Stop Believin’ e Anyway You Want It, ter acabado ali.

Neste sábado, 15, o Journey foi uma das atrações do palco Mundo do Rock in Rio com o cantor Arnel Pineda nos vocais. O artista foi descoberto em 2007 pela banda em um vídeo no YouTube fazendo cover do Journey. E foi isso mesmo que se viu no palco: uma banda que parecia estar fazendo cover de si mesmo.

O público não pareceu se empolgar, ficando disperso durante grande parte da apresentação, se animando apenas no final, com as já citadas Don’t Stop Believin’ e Anyway You Want It. Pineda até se esforçou, entregando vocais esgarçados, se jogando no meio publico e fazendo caras e bocas. Para além da música, os integrantes se mostraram simpáticos, exibindo camisas e bandeiras do Brasil. Mas, infelizmente, nada disso convenceu.

