A razão que levou Taylor Swift e McCartney a fechar suas turnês no Brasil

Pelo menos três grandes artistas internacionais escolheram o Brasil para encerrar suas turnês neste ano: Taylor Swift, Paul McCartney e The Killers. Para além do tão alardeado amor ao Brasil e aos fãs brasileiros há, na verdade, uma razão prosaica para que artistas desse porte decidam encerrar o ano no país: a baixa temporada no Hemisfério Norte. Enquanto na Europa, Japão e Estados Unidos, o inverno dá as caras com neve, frio e um ambiente nada propício para apresentações ao ar livre, por aqui o clima é caloroso (até demais) e excelente para shows ao vivo. É claro que que isso, por si, não explica a escolha pelo Brasil, e não por outros países ao Sul do globo, da Argentina à Austrália. E aí, vá lá, há realmente méritos nossos: o bom período econômico em que o país se encontra, a infraestrutura adequada e a sólida experiência dos profissionais brasileiros em eventos desse porte. Além de, óbvio, um público ávido para lotar apresentações.

Taylor Swift é um caso emblemático: apesar de problemas de organização e da tragédia da morte de uma fã no Rio, a cantora postou no Instagram que a passagem pelo país foi emocionante e que pretende, sim, voltar por aqui. Todos os shows da artista lotaram, e o público compareceu em peso nas apresentações.

Outra banda relevante, o The Killers, foi convidada para ser uma dos headliners do festival Primavera Sound, e celebrou no evento o último show do ano. O grupo já havia visitado o Brasil no ano passado e retornou este ano mais uma vez. Além da apresentação no festival, eles também fizeram um show extra alguns dias antes para 4 000 pessoas no Tokio Marine Hall, numa apresentação para lá de divertida focada nos fãs mais aguerridos da banda.

Mas nada se compara ao carinho que Paul McCartney dispensou aos brasileiros. Além de fazer shows em várias capitais brasileiras, o ex-beatle se esforçou para falar as gírias de cada cidade, fez uma apresentação surpresa em uma casa de choro de Brasília. Agora, ele vai encerrar sua turnê em grande estilo no Maracanã com transmissão ao vivo pela Disney+ e Star+. O simbólico estádio abrigou um dos maiores públicos do músico, em 1990, para cerca de 184 ooo pessoas, um recorde.

