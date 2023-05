A inesperada homenagem que Xuxa recebeu de uma banda americana no Rio

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O trio californiano Haim, formado pelas irmãs Este, Danielle e Alana Haim, fizeram uma homenagem para lá de especial para a Xuxa durante a apresentação do grupo no festival Mita, neste domingo, 28, no Rio de Janeiro.

Logo no início da apresentação, a baixista Este foi ao microfone e disse que seu pai tinha viajado para o Brasil porque tinha o sonho de conhecer o país. Na sequência, ela disse que também gostavam muito do Brasil e que sua heroína de infância era a apresentadora Xuxa. Pouca gente sabe, mas nos anos 1990, Xuxa teve programas de auditório na Argentina, na Espanha e nos Estados Unidos, falados em espanhol e inglês, respectivamente.

“Me desculpe, se a Xuxa estiver assistindo a isso, minha rainha, eu te mandei uma mensagem no Instagram, me responda”, contou. Algumas horas depois, a apresentadora respondeu a artista: “Que emocionante, ouvi, vi e recebi seu lindo carinho Este Haim”, escreveu Xuxa.

Este, então, puxou o coro de Ilariê acompanhada pela plateia. Na sequência, ela desceu até a plateia e ganhou de um fã uma camiseta com a foto da Xuxa. “Não acredito que você está me dando essa camisa. Esse é melhor dia da minha vida”, ela respondeu. Este também brincou com a plateia, disse que estava solteira e pediu dicas de lugares para sair. O público gritou que ela deveria ir para a Lapa, o conhecido bairro boêmio do Rio.

as haim cantando xuxa no mita isso é patrimônio cultural pic.twitter.com/6oZihvVNWh — pedro¡! 🪕 (@swiftismania) May 28, 2023