A estreia internacional de Anitta em série juvenil picante da Netflix

A cantora Anitta foi anunciada no elenco da 7º temporada da série espanhola Elite, da Netflix, fazendo sua estreia internacional na TV. A nova temporada ainda está em fase de produção. A atração, que foi a segunda produção original espanhola da Netflix depois de La Casa de Papel, é feita sob medida para o espectador jovem. Ela reúne em um único produto elementos variados de seriados do gênero. Elite tenta ser mais do que uma colcha de retalhos de outras produções — buscando avançar em questões como sexualidade e preconceito.

O elenco conta com nomes como o brasileiro André Lamoglia e também Valentina Zenere, Álvaro de Juana, Carmen Arrufat, Álex Pastrana, Ana Bokesa, Ander Puig, Nadia Al Saidi e Omar Ayuso. A temporada contará também com novos membros, como Mirela Balić (Cristo e Rey), Fernando Lindez (SKAM), Gleb Abrosimov, Iván Mendes (Estoy vivo), Alejandro Albarracín (+ de 100 mentiras), Maribel Verdú (Now & Then) e Leonardo Sbaraglia (Dor e Glória). Ainda não há detalhes de como será a personagem de Anitta.