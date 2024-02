A emocionante redenção de Ivete Sangalo após problemas no Carnaval

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O Carnaval de 2024 não foi dos mais fáceis para Ivete Sangalo, mas a cantora se redimiu de maneira emocionante: depois de chorar pelos problemas com o desfile do trio na segunda-feira, a baiana se jogou na multidão no último dia de folia e foi recebida de braços abertos pelo público da pipoca enquanto cantava nos ombros de um segurança. “Esse momento… só guardar no meu coração e agradecer muito. Hoje foi de lavar a alma! Hoje nós desatamos os nós”, escreveu em uma publicação no X. O nome da cantora entrou na lista de termos mais pesquisados no Google Trends nesta terça, com mais de 100 mil buscas.

O encontro aconteceu enquanto a cantora entoava os versos de We Are Carnaval, da Banda Eva, repetidos calorosamente pelo público que a cercava. No Instagram, Ivete compartilhou um vídeo do momento e disse que “através do amor existe uma onda poderosa de coisas boas arrebentando na beira do mar dos nossos corações”, se declarando para os fãs em seguida: “Obrigada, eu sempre soube que vale muito a pena. Vocês são meu poder mais real. Amo cada um”, escreveu ela, agradecendo também a Deus pela proteção.

Problemas com o trio

Na noite da segunda-feira, 12, uma explosão causada por um tubo de gás carbônico prejudicou o desfile do bloco de Ivete Sangalo em Salvador. O incidente deixou duas pessoas feridas e, devido à movimentação em cima do trio, fez com que o veículo se inclinasse com a superlotação. Em seguida, uma densa nuvem de fumaça se formou no local. As vítimas foram atendidas pelo corpo de bombeiros e passam bem. Antes de continuar, a artista pediu que o gás fosse todo esvaziado para evitar novos acidentes.

No chão, muitos foliões ficaram desorientados e passaram mal. Um deles tentou puxar uma vaia e Ivete, chorando, desabafou. “Tem um menino ali tentando puxar uma vaia, eu queria falar que fique à vontade, querido. Não tem problema, gente. Na democracia, existe a opinião. Isso está enchendo meu coração de angústia.” Ao final, ela afirmou que repensará sua parceria de 22 anos com o bloco Coruja, mas negou que vá desistir do Carnaval.